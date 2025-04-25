В РФ составят портрет планирующей прервать беременность женщины

Агентство стратегических инициатив (АСИ) составит портрет россиянки, находящейся в ситуации "репродуктивного выбора".

Анонимную анкету проходят женщины, обратившиеся в государственные и частные медорганизации для аборта. Предварительные данные анализа АСИ говорят, что чаще всего в ситуации "репродуктивного выбора" находятся женщины в возрасте 30–34 лет (24%) и 35–39 лет (25%). 20% респондентов относится к возрастной группе 25–29 лет, 15% – к группе 20–24 лет. Малую часть в структуре занимают девушки моложе 20 лет (5%) и женщины старше 40 лет (11%).

51% опрошенных состоят в браке и живут вместе с партнером. 15% девушек живут вместе с мужчиной, но брак не зарегистрирован. 11% разведены, чуть меньше респонденток (7%) никогда не состояли в отношениях и встречаются с кем-то, но не живут вместе (6%). Оставшаяся доля приходится на вдов (1%) и тех, кто находится в браке, но вместе с мужьями не живут (3%).

У большой части женщин, которые думают, сделать ли аборт, есть двое детей (36%) или один ребенок (25%). У 17% респонденток детей нет, практически у такой же доли (16%) их трое. У 6% опрошенных есть четверо и более детей. Подавляющее большинство женщин, обращающихся в клиники, никогда ранее не прерывали беременность (48%). Остальные делали это один (24%), два (14%), три, четыре и более раза (по 7%).

Каждая третья женщина говорит либо об отсутствии собственного жилья, либо о "стесненных жилищных условиях". 18% заявили, что боится, что не смогут дать ребенку "все самое лучшее". 16% заявляют о низких доходах или опасаются нехватки средств, сообщают "Ведомости".

Ранее директор АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала" Руслан Ткаченко обвинил российских женщин в том, что они "раздвигают ноги" перед кем попало – от этого, по мнению "эксперта", растет число абортов.