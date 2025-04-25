28 апреля вынесут приговор обвиняемым в трагедии в московском коллекторе

28 апреля в Москве состоится заседание, на котором экскурсоводу-диггеру Никите Дубасу и основателю сервиса бронирования экскурсий "Спутник" Александру Киму вынесут приговор.

Оно пройдет в Мещанском райсуде. Их обвиняют в гибели восьми человек в подземном коллекторе. Трагедия произошла летом 2023 года. Максимальный срок наказания составляет 10 лет лишения свободы. Однако оба обвиняемых смогут избежать их.

Ким может избежать максимального наказания. Такой шанс есть, потому что он выплатил моральные компенсации родственникам погибших.

Дубасу также могут не назначить максимальные сроки из-за наличия у него несовершеннолетних детей.

При этом родственники погибших в ходе прений сторон во время заседания суда заявили, что настаивают на максимальных сроках для подсудимых, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что фигуранты дела о гибели участников экскурсии пытались скрыть следы преступления. По данным следствия, организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.