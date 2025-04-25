Лавров: Россия готова к сделке по Украине

Москва готова к сделке с Вашингтоном по Украине.

Как заявил CBS News министр иностранных дел России Сергей Лавров, при этом есть определенные элементы, которые еще предстоит доработать. "Сейчас мы как раз занимаемся этим процессом", — сказал он. Детали соглашения дипломат раскрывать не стал. Глава МИД отметил, что президент США Дональд Трамп совершенно справедливо верит в то, что переговоры по урегулированию украинского конфликта движутся в правильном направлении.

Комментируя призывы американского лидера к прекращению ударов РФ по территории Украины, Лавров заявил, что они наносятся исключительно по военным объектам или гражданской инфраструктуре, используемой в военных целях.

Министр также указал, что Трамп является единственным лидером, который признал необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил о своей уверенности в том, что Путин прислушается к его недавней критике насчет ударов по Киеву и к призывам заключить мирное соглашение.