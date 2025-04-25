Трамп не увидел в действиях Москвы препятствий для заключения мирного соглашения

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не считает, что Москва препятствует заключению соглашения о прекращении огня на Украине.

"Все очень сложно, действительно сложно, но, как мне кажется, обе стороны настроены на достижение мира", – заявил глава государства. Так он ответил на вопрос, является ли Россия препятствием для заключения сделки о перемирии. Отмечается, что Вашингтон оказывает большое давление на Москву и Киев.

"Я думаю, он [президент РФ Владимир Путин] хочет заключить сделку. Скоро узнаем. Но нужно, чтобы оба партнера были заинтересованы. Украине тоже нужно хотеть мира. А сейчас по ней наносятся очень серьезные удары, и я действительно верю, что они тоже хотят заключить соглашение", – отметил Трамп.

Он считает, что и Европа, и Украина согласятся на мирное соглашение.

Ранее Трамп заявил о своей уверенности в том, что Путин прислушается к его недавней критике насчет ударов по Киеву и к призывам заключить мирное соглашение.