Британия и Франция изменили планы по отправке войск на Украину

Лондон и Париж отказались от изначальных планов по отправке войск на Украину после переговоров в Лондоне 23 апреля.

Это произошло, несмотря на снижение статуса встречи, пишет The Times. Издание не уточняет, что именно изменилось в планах двух стран. Изначально план по урегулированию конфликта главы правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона предполагал перемирие на один месяц, а затем размещение на Украине европейского воинского контингента.

После переговоров в британской столице наблюдается некоторое смягчение обязательств. Издание отмечает, что Лондон не готов полностью отказаться от планов по отправке войск на Украину.

Ранее сообщалось, что ключевые страны ЕС в целом уже согласны с тем, что урегулирование военного конфликта, который ведет Украина, должно включать уступки территории. Изменение позиции вызвано опасениями, что у президента США Дональда Трампа заканчивается терпение.