Стало известно о планах США потребовать от Путина признать право Украины на армию

Американские власти потребуют от Москвы признания права Киева на собственную армию и оборонную промышленность в рамках соглашения России и Украины.

По данным Bloomberg, эти пункты станут предметом обсуждения на следующей встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Агентство указывает, что согласие на это условие будет означать для РФ уступку по вопросу "демилитаризации" Украины — одной из главных заявленных Путиным военных целей. Такие планы Вашингтона говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа хочет уступок и от Кремля, и от Киева в попытках остановить спецоперацию.

Кроме того, Белый дом хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которая затем перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон.

Ранее Трамп заявил о своей уверенности в том, что Путин прислушается к его недавней критике насчет ударов по Киеву и к призывам заключить мирное соглашение.