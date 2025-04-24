Мединский предложил внести в учебники истории подвиги бойцов СВО

В новых школьных учебниках истории для 11-ых классов должны быть включены подвиги бойцов специальной военной операции за последние два года. С таким предложением выступил помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев СВО, который мы тогда писали еще в июне 2023-го года", - заявил Мединский во время пресс-конференции.

Член правления Союза писателей России Олег Рой пообещал предоставить для этого собранные им материалы. По его словам, в базе уже есть подвиги со времен Великой Отечественной войны, которые были повторно совершены российскими бойцами. В их числе и два подвига Александра Матросова, которые "абсолютно четко были повторены".