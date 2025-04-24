Атака дрона ВСУ в Белгородской области закончилась смертью председателя избиркома Тимошенко

Во время атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избирательной комиссии (УИК №513) Светлана Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК России.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы, ее коллегам и воспитанникам. Мир потерял прекрасного человека, чуткого педагога, неравнодушного патриота своей Страны и малой родины. Подлые преступления против гражданского населения не останутся безнаказанными, и в наших сердцах всегда будет жить память о Светлане и обо всех, чья жизнь оборвалась так рано и несправедливо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Светлана Тимошенко более 30 лет проработала педагогом дошкольного образования в селе Мокрая Орловка. В 2017 году она стала организатором выборов, активно участвовала во всех избирательных кампаниях, а в 2023 году ее избрали председателем УИК и удостоили благодарственным письмом ЦИК России.