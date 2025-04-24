24 Апреля 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты ЗСК одобрили предоставление льгот концессионерам в сфере водоснабжения и водоотведения

Сегодня на сессии кубанского парламента депутаты приняли решение о поддержке инициативы Губернатора Вениамина Кондратьева в части предоставления налоговых льгот для организаций и предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Соответствующие законопроект о внесении изменений в краевой закон «О налоге на имущество организаций» представил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Согласно документа, предлагается предоставить льготы на имущество организаций госпредприятиям Краснодарского края, которые осуществляют деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2025 год в отношении построенных и введенных в эксплуатацию с 2021 года объектов недвижимого имущества, переданных им на праве хозяйственного ведения, а также тем организациям, которые заключили с  муниципалитетами Кубани концессионное соглашение, реализация которого проходит полностью или частично за счет средств федерального бюджета в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, введенных в эксплуатацию или переданных концессионеру в 2025 — 2027 годах.

Предлагается предоставлять данную льготу в пределах 10 последовательных налоговых периодов в следующих размерах: первый налоговый период – 99% исчисленного налога; второй налоговый период – 95%, третий – 90%, четвертый – 85%, пятый – 75%, шестой – 65%, седьмой – 55%, восьмой – 45%, девятый – 35%, десятый – 25%.

Эти налоговые льготы отнесены к социальным налоговым расходам и обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, позитивно повлияет на экологическую обстановку в крае.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Ожидается, что социальным эффектом от предоставления налоговой льготы будет улучшение экологии в населенных пунктах Кубани, в том числе и в акватории Черного моря, так как высвободившиеся средства организации направят на применение новейших технологий очистки стоков и снижение количества незаконных врезок в систему ливневой канализации.

Спикер кубанского парламента отметил, что внесенный Губернатором законопроект позволит обеспечить существенный социальный эффект.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Рассчитанное на 10 лет снижение налоговой нагрузки придаст организациям и предприятиям новый импульс в работе. А это позволит, в свою очередь, улучшить экологическую обстановку в крае, снизить дефицит питьевой воды и создавать условия для качественного водоснабжения населения», - отметил Юрий Бурлачко.

Теги: льготы концессионерам, водоснабжение, кубанский парламент, юрий бурлачко, экология


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