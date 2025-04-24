Внешний долг России сократился до 13% ВВП

Внешний долг России по итогам 2024 года сократился до 13% ВВП, это рекордно низкий показатель, сообщили в Центральном банке России. В 2024 году размер долга уменьшился на 3% ВВП или на 8,8% относительно самого себя в 2023 году. В абсолютных числах долг составил $290,3 млрд.

Международные резервы России составили $681,3 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.