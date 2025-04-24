Убийца Даны из Каменска-Уральского подал кассационную жалобу на приговор

Эдуард Голиков, осужденный за убийство 16-летней Даны в Каменске-Уральском, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом заявил его адвокат Олег Пастухов.

По его словам, Голиков продолжает утверждать, что не пытался изнасиловать и, тем более, не убивал подростка. При этом, он признает, что действительно украл ее телефон, а потому готов принять наказание только по этому обвинению.

Пастухов также сообщил, что согласно заключению экспертов, смерть девушки не носит криминального характера - девушка умерла от сердечно-легочной недостаточности. Именно это, считает адвокат, может свидетельствовать о невиновности его подзащитного.

"Поэтому мы указали в кассационной жалобе доводы, указывающие на его невиновность по статьям об убийстве и покушении на изнасилование. Кражу мобильного телефона он признавал с самого начала и готов понести за это наказание", - передает его слова "КП-Екатеринбург".

Напомним, что сам уралец ранее признавал вину в убийстве и во время следственного эксперимента рассказывал, как и зачем напал на девушку.

Гособвинение просило для Голикова 22 года колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Прошлой осенью Свердловский областной суд назначил ему 21 год и 1 месяц "строгача". Также с него было взыскано несколько миллионов рублей в пользу родственников убитой девушки.

Позднее приговор Эдуарду Голикову был обжалован. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменения.