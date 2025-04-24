Правительство Югры выделит 93,9 миллионов на отлов, содержание и контроль популяции бездомных собак

Правительство Югры выделит 93,9 млн руб. на отлов, содержание и контроль популяции бездомных собак. Средства получит окружная ветслужба в виде субвенций, сообщает NEFT.

Деньги пойдут на решение проблемы бродячих животных в 22 муниципалитетах в рамках госпрограммы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия". На отлов и контроль численности безнадзорных собак в Нижневартовске выделят больше на 17,4 млн рублей, в Сургуте на эти цели потратят дополнительно 11,4 млн рублей, в Ханты-Мансийске — 4,4 млн рублей.

Законопроект о внесении изменений в бюджет уже прошел общественную экспертизу. Он предлагает перераспределение средств за счет сокращения расходов на непрограммные направления деятельности властей.