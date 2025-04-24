24 Апреля 2025
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Фото: er.ru

Якушев передал бойцам ЦФО дроны, аккумуляторы и средства связи

Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев передал бойцам Центрального военного округа дроны, аккумуляторы и средства связи. Они позволят эффективно решать задачи на полях специальной военной операции (СВО).

"Вы сегодня выполняете наисложнейшую задачу в зоне проведения СВО. Надеюсь, что оборудование однозначно поможет вам на фронте. Продолжим сотрудничать и постараемся максимально выполнять задачи, которые вы перед нами ставите по материально-техническому оснащению. Это очень важная и нужная работа", - обратился он к бойцам.

Владимир Якушев также поздравил с приближающимся праздником – Днём Победы.

"В этом году отмечаем 80 лет Великой Победы. От всей души хотел бы поздравить, передать вам огромные слова благодарности. Вы достойны памяти наших отцов и дедов. Вы защищаете нашу страну. Огромное вам спасибо и низкий поклон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В 2023 г. под эгидой тогда ещё полпреда в УрФО Владимира Якушева совместно с командованием Центрального военного округа запущены курсы по подготовке взводов операторов беспилотников. Занятия длятся месяц. Бойцы получают навыки управления дронами, проходят инженерную подготовку. Операторы тренируются управлять дроном "Упырь" – беспилотником, созданным на Урале для поражения объектов в глубине фронта. Дрон зарекомендовал себя с хорошей стороны, налажена его поставка в войска.

Первый вице-спискер Совфеда Владимир Якушев передаёт бойцам дроны(2025)|Фото: er.ru

Теги: Владимир Якушев, бойцы, ЦФО, дрон, БПЛА


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