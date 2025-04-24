Строители в Екатеринбурге на четыре месяца закроют улицу Пехотинцев

В Екатеринбурге на четыре месяца будет закрыто движение транспорта по улице Пехотинцев. Как сообщает пресс-служба мэрии, все это время специалисты ООО "Проспект" будут строить коллектор реки Ольховки.

Закрытие пройдет в два этапа. Сначала с 8 мая по 20 июня работы будут вестись по улице Пехотинцев, от Надеждинской до переулка Проходного, а также по улице Надеждинской, от Пехотинцев до здания № 24 по Надеждинской. С 23 июня по 1 сентября рабочие перейдут на участок по улице Пехотинцев, от переулка Проходного до Сортировочной.

Объезд будет организован по улицам Таватуйской и Сортировочной на обоих этапах. Для удобства водителей, на закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки. Маршрут общественного транспорта не изменится.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут, с чем поможет информационная карта, где отмечены все актуальные дорожные работы и перекрытия.