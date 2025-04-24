В Нидерландах собрались поделить с Францией Бельгию

В Нидерландах состоялся ужин, одной из тем разговора во время которого стал раздел Бельгии. Такое предложение сделано Франции.

Спикер парламента Нидерландов и член крайне правой "Партии свободы" (PVV) Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить между странами Бельгию. Об этом пишет в своей колонке в голландском издании NRC журналистка Петра де Конинг.

По её словам, на встрече присутствовали и другие члены парламента Нидерландов, собеседники были поражены, когда услышали, как Босма сказал то же, что когда-то говорил лидер PVV Герт Вилдерс, пишет РБК.