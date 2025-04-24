Индия приостановила действие договора с Пакистаном о водах реки Инд

Индия на фоне обострения конфликта с Пакистаном приостановила действие Договора о водах Инда, заключенного в 1960 году. Причиной стал теракт в городе Пахалгам в Кашмире. В заявлении министерства иностранных дел Индии говорится, что договор будет заморожен до тех пор, "пока Пакистан не прекратит поддерживать трансграничный терроризм". Дели обвиняет спецслужбы соседнего государства в причастности к теракту.

Хотя отношения Индии и Пакистана с 1960 года не раз переживали кризисы, действие договора до сих пор не приостанавливалось.

Договор о водах Инда – самой крупной реки региона – разделяет между двумя странами регулирование распределения воды притоков Инда, которые и делают его таким полноводным. Пакистан находится ниже по течению рек бассейна Инда, поэтому при желании Индия может перегораживать русла, вызывая обмеление и засуху на соседней территории. Поэтому и понадобился договор, который гарантирует Пакистану доступ к водным ресурсам.

Эксперты отмечают, что для безопасности стран договор не имеет критического значения, но потенциально может привести к экономическим потерям Пакистана, а также ситуация окажет серьезное психологическое давление на пакистанцев, которые воспринимают это как "лишение воды".