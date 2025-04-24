Грузооборот Костромского речного порта вырос на 41%

Почти два десятилетия грузовой порт в Костроме не был задействован в системной работе по отправке и перевалке грузов, так как большая часть важных объектов инфраструктуры порта оказалась в частных руках, а часть находилась в федеральной собственности. Неоднократные попытки возобновить системную работу предприятия не приносили результата.

При это, важно отметить, что доставка материалов речным путем дешевле примерно на 20%. Власти региона, учитывая этот факт, настойчиво предпринимали меры, чтобы возродить предприятие. И только в 2019 году после обращения в Росимущество губернатора Костромской области Сергея Ситникова удалось решить вопрос по передаче имущества региону.

На данный момент порт стал акционерным обществом, блокирующий пакет акций принадлежит региону, что позволило восстановить инфраструктуру и возобновить работу. На территории этого транспортного узла были обустроены грузовые площадки для размещения сыпучих грузов, оборудована автомобильная весовая, приобретена и приступила к работе погрузочная техника.

На данный момент Костромской порт осуществляет поставки стройматериалов для дорожной отрасли. Уже два года порт работает с прибылью. По информации генерального директора Дмитрия Урядникова, которую он доложил на оперативном совещании у губернатора, за навигацию 2024 года порт принял 61 судно, что на 30% больше предыдущего года. Грузооборот вырос на 41%, была проведена перевалка 186 тысяч тонн грузов. Выручка в сравнении с прошлым годом выросла почти на 53%. Прибыль составила более 16 млн рублей, что на 60% выше показателя 2023 года.

Средства, в том числе и из прибыли, направляются на дальнейшее развитие материально-технической базы порта. В частности, предприятие продолжает благоустройство территорий с тем, чтобы увеличить грузооборот. В этом году в порту запланировано бетонирование еще одной площадки, а также восстановление подкрановых путей.