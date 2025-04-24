"Урал" пообещал устроить торжественные проводы для своего экс-лидера Бикфалви

Многолетний лидер ФК "Урал" и экс-капитан команды Эрик Бикфалви вернется в Екатеринбург. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, Эрик приедет повидаться с болельщиками на игру заключительного 34-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровск", которая состоится в конце мая.

"Мы находимся в постоянном контакте с Эриком и совместно разрабатываем программу мероприятий, посвященную восьмилетней карьере румынского полузащитника в ФК "Урал", - заявили в клубе.

А президент команды Григорий Иванов добавил, что в "Урале" хорошо относятся к своему экс-капитану.

"Он приедет к нам совсем скоро на игру против ФК "СКА-Хабаровск". Будем делать торжественные проводы, ведь это наш футболист!", - пообещал Иванов.

Эрик Бикфалви внезапно покинул "Урал" в январе нынешнего года. Накануне игрок дал скандальное интервью, в котором рассказал о причинах своего ухода из клуба, намекнув, что не обошлось без участия Григория Иванова и тренера уральцев Олега Шатова.