Путин заявил о "мягкой посадке" роста ВВП ради борьбы с инфляцией

Инфляция в России пока остается на уровне более 10%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, РФ нужно устойчиво замедлять динамику цен.

Также Путин заметил, что в первые два месяца года рост ВВП составил 1,9%. "В этом году рост ВВП РФ будет чуть ниже, но власти к этому и стремились — к "мягкой посадке" для борьбы с инфляцией", - заявил президент.

Он добавил, что международная экономическая обстановка объективно усложняется, при этом Россия должна использовать открывающиеся возможности в мировой экономике для развития собственного производства и экспорта.