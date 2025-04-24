Украину ждет очередной дефолт

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд, сообщает Financial Times. При этом Киеву нужно обслужить долг на $600 млн уже в мае. Минфин Украины заявляет, что "рассмотрит все доступные варианты" после провала переговоров с кредиторами в Вашингтоне.

В прошлом месяце Международный валютный фонд предупредил, что, если Украина не разберется с долгами, они могут создать серьезный риск для стабильной финансовой помощи в дальнейшем. Речь идет о $15,5 млрд, о предоставлении которых уже есть договоренность, а также о возможности реструктуризации облигаций на более чем $20 млрд. В прошлом году Украина, поняв, что не сможет расплатиться по этому долгу, приняла закон, формально позволяющий избежать объявления дефолта, тем не менее, мировые рейтинговые агентства присвоили стране рейтинг "технический дефолт".

Впрочем, FT пишет, что шансы на решение проблемы есть: выплаты по займам привязаны к экономическому росту Украины, а он может восстановиться в случае заключения перемирия с Россией.