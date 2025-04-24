Петербуржцу дали семь лет "строгача" за кражу 14 упаковок куриных яиц

В Петербурге мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за кражу 14 коробок яиц из магазина.

На неоднократно судимого мужчину завели дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) после того, как он похитил в магазине 14 упаковок куриных яиц (по 10 штук в каждой). Часть украденного он съел сам, остальное подарил знакомым. Ущерб от его действий составил 1,7 тыс. руб.

Суд вынес приговор: 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. РБК посчитал, что это почти три недели заключения за каждое украденное яйцо.