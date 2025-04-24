24 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Свердловские профсоюзники поспорили о возможном сокращении рабочего дня для женщин

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских поддержал идею о сокращении рабочего дня для женщин. Однако его коллега Татьяна Трошкина считает, что не все так однозначно.
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С инициативой о сокращении рабочего дня недавно выступили в Госдуме. Как заявлял депутат Игорь Антропенко, из-за необходимости заботиться о детях женщины уходят с работы, и "это устраивает не всех". По его мнению, даже если у россиянки нет детей, ей все равно можно дать этот лишний час.

Как рассказал Ветлужских на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, возражать этому вряд ли кто-то будет.

"Можно вообще предложить не работать, главное, чтобы зарплата шла. Принципиальное во всех этих рассуждениях – время сократить, а зарплату сохранить", - отметил Ветлужских, который сам в прошлом был депутатом Госдумы.

В целом, он не видит ничего плохого в сокращении рабочего дня.

"Почитайте Горького, роман "Мать". 14 часов работали! Потом 12, потом 10, потом 8 – и 100 лет по 8 часов. Мы 100 лет не двигаемся дальше! Это неправильно", - уверен глава свердловских профсоюзов.

По его словам, при сокращении рабочего дня нужно сохранять зарплату, чтобы "жить хорошо и красиво". Однако Ветлужских указал, что сейчас не время: идет СВО и надо производить много продукции. Но после завершения спецоперации можно будет вернуться к этому вопросу.

В свою очередь, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина отметила, что сокращение рабочего дня для женщин, с одной стороны, хорошая инициатива.

"Но у нас образование – преимущественно женская сфера. Если взять общее образование, там работает 4% мужчин. Поэтому если мы им [женщинам] сократим рабочий день на час – куда, кто, кем будем закрывать? Это будет физически нереально сделать", - признала Трошкина.

По ее словам, другой стороной является то, что женщину нужно каким-то образом убедить, чтобы она посвятила этот час именно семье.

"Этим часом проблему не решить. Она гораздо глубже", - заключила Татьяна Трошкина.

Теги: женщины, работа, профсоюзы, сокращение, зарплата, Ветлужских, Трошкина


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