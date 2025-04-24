Грозы с дождями и град обрушатся на Свердловскую область

В предстоящую пятницу погода на Среднем Урале резко испортится.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, 25 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. В связи с этим спасатели рекомендуют уральцам по возможности воздержаться от поездок и быть осторожными при нахождении на улице.

В случае чрезвычайных ситуаций можно позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

Стоит отметить, что в нынешнем апреле уральская погода меняется стремительно. Свердловчанам уже обещали два дня сильных дождей и мокрого снега. А недавно синоптики прогнозировали заморозки и 20-градусную жару буквально в течение нескольких дней.