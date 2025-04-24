В Белоруссии к 80-летию Победы будет объявлена амнистия

Правительство Белоруссии по поручению Александра Лукашенко внесло в парламент проект закона об амнистии к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства. Это будет уже пятая амнистия за последние пять лет.

Перечень лиц, подлежащих амнистии, дополнили новой категорией – люди с определенными заболеваниями. Не судимым ранее людям в возрасте 70+ и осужденным на срок до шести лет предлагается заменить заключение на более мягкое наказание без направления в колонию или поселение.

Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные действия, повлекшие смерть человека.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения предусмотренной законопроектом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением, а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания.

По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных.

В России к 80-летию Победы амнистии не будет. В Госдуме объяснили это тем, что желающие выйти из колонии могут уйти на СВО.