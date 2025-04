Южный Урал развивает сотрудничество с китайскими провинциями

Алексей Текслер во главе делегации Челябинской области совершил насыщенный рабочий визит в Китай. Основная цель – выстраивание векторов развития торгово-экономического, научно-технического сотрудничества между Челябинской областью и китайскими провинциями.

Посетили города и предприятия провинции Ляонин, одной из самых экономически развитых в стране. Здесь имеется крупнейший нефтяной порт Китая (третий в мире), возводится самый большой в мире аэропорт. В Ляонине расположены представительства ведущих мировых компаний, более 30 вузов, имеется развитая туристическая инфраструктура.

Челябинская делегация посетила крупнейший комбинат по производству специализированной стали компании Dongbei Special Steel Group Co.,Ltd, Даляньскую зону свободной торговли, созданную в 2017 году, презентационную зону Российского экспортного центра, корпорацию тяжелого машиностроения (Northern Heavy Industries Group Co., Ltd.), расположенную в Шэньянской зоне экономического и технологического развития, производственную площадку компании Kede CNC Co., Ltd - ведущего производителя высокотехнологичных систем ЧПУ, станков и промышленной робототехники.

«Мы видим большой потенциал для сотрудничества в металлургии и машиностроении, включая возможность локализации производства в Челябинской области. Металлургическое производство, которое мы посетили сегодня, демонстрирует опыт Китая, когда промышленные предприятия из крупных городов переносят на окраину. Это тот опыт, который нам, нашему городу индустриальному Челябинску полезен и необходим», – прокомментировал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области в презентационной зоне Российского экспортного центра осмотрел широко представленную здесь продукцию южноуральских компаний.

«Опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли интересен для Челябинской области, которая сейчас создает собственную особую экономическую зону. Значительная часть из того, что мы увидели сегодня здесь, – это как раз пищевая продукция из Челябинской области. Она широко представлена и в магазинах. Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество», - отметил Алексей Текслер.

В рамках рабочей программы челябинской делегации состоялись расширенные деловые встречи с китайскими руководителями.

В городе Шэньян губернатор Челябинской области Алексей Текслер переговорил с руководством провинции Ляонин - секретарем партийного комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэн и губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэй.

Алексей Текслер выразил благодарность за теплый прием и напомнил, что лидеры наших стран создали все условия для полноценного сотрудничества, в том числе и между регионами. И представил китайским партнерам потенциал Челябинской области.

«Самые крупные предприятия нашей страны, как в цветной, так и в чёрной металлургии располагаются в Челябинской области. Также в регионе развито машиностроение, приборостроение. Мы крупный агропромышленный регион, и в целом, наверное, как и провинция Ляонин, фактически работаем во всех отраслях промышленности»,- сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту среди иностранных партнёров региона. И предложил усиливать сотрудничество в сфере логистики, пользуясь возможностями Челябинской области в качестве хаба для консолидации сборных грузов.

Также глава Челябинской области предложил расширить обмен студентами и преподавателями, проводить совместные исследования, культурные мероприятия. И пригласил делегацию провинции Ляонин посетить Челябинскую область, совместив визит с участием в «Иннопроме» и Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге.

Секретарь партийного комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэн предложения губернатора поддержал: «Ожидается, что Челябинск и Ляонин продолжат изучение потенциала сотрудничества в области производства оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также будут способствовать обмену информацией, технологической взаимодополняемости и взаимосвязи рынков. Кроме того, мы также можем сотрудничать в области переработки продуктов питания, производства специализированной сельскохозяйственной продукции и других областях для достижения более плодотворных совместных результатов».

И подтвердил заинтересованность в возможности организации ответного визита делегации провинции Ляонин на Южный Урал.

На встрече с мэром города Далянь Чэнь Шаованом Алексей Текслер и члены челябинской делегации также обсуждали перспективы развития сотрудничества между Челябинской областью и городом.

Губернатор, поблагодарив за теплый приём и организацию насыщенной деловой программы визита, высказал заинтересованность в расширении деловых связей. Учитывая статус Даляня - крупного международного логистического центра, обсуждали перспективы оптимизации транспортных потоков между регионами, включая использование возможностей «сухих портов» Челябинской области и проекта «Челябинский шаттл».

«Ежегодно мы наращиваем темпы сотрудничества с Китаем. Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» уже сейчас обладает эффективной технологической базой для выстраивания оптимальных логистических цепочек на основе регулярного контейнерного сообщения с Китаем», – ранее пояснял первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

В ходе встречи с мэром Даляня также обсуждали возможности наращивания поставок сельхозпродукции, обсуждали перспективы обмена студентами и творческими коллективами. В настоящее время более 80 соглашений о сотрудничестве действуют между университетами Челябинской области и китайскими партнерами, в том числе Даляньским университетом иностранных языков. Алексей Текслер также напомнил об успешном участии челябинских брендов одежды и обуви в фестивале Russian Fashion Display в Даляне. В завершении встречи глава Челябинской области выразил заинтересованность в установлении побратимских отношений между Челябинском и Далянем и пригласил делегацию города Далянь посетить Южный Урал.

Чэнь Шаован напомнил, что в феврале этого года председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным подчеркнул: Китай и Россия — добрые соседи и настоящие друзья.

«Под стратегическим руководством глав двух государств обмены и сотрудничество между городом Далянь и Челябинской областью достигли положительных результатов. Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с Челябинской областью. Мы готовы оказать всемерное содействие в реализации совместных проектов и готовы к активному взаимодействию для достижения конкретных результатов», - отметил мэр Даляня в беседе с губернатором.

Еще одним пунктом визита главы Южного Урала стало возложение цветов к Мемориалу советских воинов в Шэньяне, в котором приняла участие генконсул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова. Мемориал возведен в память воинов Красной Армии, павших при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году.

«Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны – Дня Победы. А сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков. Поэтому сегодня мы почтили память советских воинов, посетив мемориал в Шэньяне и возложив цветы», – сказал Алексей Текслер.