Южный Урал развивает сотрудничество с китайскими провинциями

24 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал развивает сотрудничество с китайскими провинциями

Алексей Текслер во главе делегации Челябинской области совершил насыщенный рабочий визит в Китай. Основная цель – выстраивание векторов развития торгово-экономического, научно-технического сотрудничества между Челябинской областью и китайскими провинциями.

Посетили города и предприятия провинции Ляонин, одной из самых экономически развитых в стране. Здесь имеется крупнейший нефтяной порт Китая (третий в мире), возводится самый большой в мире аэропорт. В Ляонине расположены представительства ведущих мировых компаний, более 30 вузов, имеется развитая туристическая инфраструктура.

Челябинская делегация посетила крупнейший комбинат по производству специализированной стали компании Dongbei Special Steel Group Co.,Ltd, Даляньскую зону свободной торговли, созданную в 2017 году, презентационную зону Российского экспортного центра, корпорацию тяжелого машиностроения (Northern Heavy Industries Group Co., Ltd.), расположенную в Шэньянской зоне экономического и технологического развития, производственную площадку компании Kede CNC Co., Ltd - ведущего производителя высокотехнологичных систем ЧПУ, станков и промышленной робототехники.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мы видим большой потенциал для сотрудничества в металлургии и машиностроении, включая возможность локализации производства в Челябинской области. Металлургическое производство, которое мы посетили сегодня, демонстрирует опыт Китая, когда промышленные предприятия из крупных городов переносят на окраину. Это тот опыт, который нам, нашему городу индустриальному Челябинску полезен и необходим», – прокомментировал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Челябинской области в презентационной зоне Российского экспортного центра осмотрел широко представленную здесь продукцию южноуральских компаний.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли интересен для Челябинской области, которая сейчас создает собственную особую экономическую зону. Значительная часть из того, что мы увидели сегодня здесь, – это как раз пищевая продукция из Челябинской области. Она широко представлена и в магазинах. Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество», - отметил Алексей Текслер.

В рамках рабочей программы челябинской делегации состоялись расширенные деловые встречи с китайскими руководителями.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В городе Шэньян губернатор Челябинской области Алексей Текслер переговорил с руководством провинции Ляонин - секретарем партийного комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэн и губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэй.

Алексей Текслер выразил благодарность за теплый прием и напомнил, что лидеры наших стран создали все условия для полноценного сотрудничества, в том числе и между регионами. И представил китайским партнерам потенциал Челябинской области.

«Самые крупные предприятия нашей страны, как в цветной, так и в чёрной металлургии располагаются в Челябинской области. Также в регионе развито машиностроение, приборостроение. Мы крупный агропромышленный регион, и в целом, наверное, как и провинция Ляонин, фактически работаем во всех отраслях промышленности»,- сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту среди иностранных партнёров региона. И предложил усиливать сотрудничество в сфере логистики, пользуясь возможностями Челябинской области в качестве хаба для консолидации сборных грузов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Также глава Челябинской области предложил расширить обмен студентами и преподавателями, проводить совместные исследования, культурные мероприятия. И пригласил делегацию провинции Ляонин посетить Челябинскую область, совместив визит с участием в «Иннопроме» и Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге.

Секретарь партийного комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэн предложения губернатора поддержал: «Ожидается, что Челябинск и Ляонин продолжат изучение потенциала сотрудничества в области производства оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также будут способствовать обмену информацией, технологической взаимодополняемости и взаимосвязи рынков. Кроме того, мы также можем сотрудничать в области переработки продуктов питания, производства специализированной сельскохозяйственной продукции и других областях для достижения более плодотворных совместных результатов».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

И подтвердил заинтересованность в возможности организации ответного визита делегации провинции Ляонин на Южный Урал.

На встрече с мэром города Далянь Чэнь Шаованом Алексей Текслер и члены челябинской делегации также обсуждали перспективы развития сотрудничества между Челябинской областью и городом.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор, поблагодарив за теплый приём и организацию насыщенной деловой программы визита, высказал заинтересованность в расширении деловых связей. Учитывая статус Даляня - крупного международного логистического центра, обсуждали перспективы оптимизации транспортных потоков между регионами, включая использование возможностей «сухих портов» Челябинской области и проекта «Челябинский шаттл».

«Ежегодно мы наращиваем темпы сотрудничества с Китаем. Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» уже сейчас обладает эффективной технологической базой для выстраивания оптимальных логистических цепочек на основе регулярного контейнерного сообщения с Китаем», – ранее пояснял первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

В ходе встречи с мэром Даляня также обсуждали возможности наращивания поставок сельхозпродукции, обсуждали перспективы обмена студентами и творческими коллективами. В настоящее время более 80 соглашений о сотрудничестве действуют между университетами Челябинской области и китайскими партнерами, в том числе Даляньским университетом иностранных языков. Алексей Текслер также напомнил об успешном участии челябинских брендов одежды и обуви в фестивале Russian Fashion Display в Даляне. В завершении встречи глава Челябинской области выразил заинтересованность в установлении побратимских отношений между Челябинском и Далянем и пригласил делегацию города Далянь посетить Южный Урал.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Чэнь Шаован напомнил, что в феврале этого года председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным подчеркнул: Китай и Россия — добрые соседи и настоящие друзья.

«Под стратегическим руководством глав двух государств обмены и сотрудничество между городом Далянь и Челябинской областью достигли положительных результатов. Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с Челябинской областью. Мы готовы оказать всемерное содействие в реализации совместных проектов и готовы к активному взаимодействию для достижения конкретных результатов», - отметил мэр Даляня в беседе с губернатором.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Еще одним пунктом визита главы Южного Урала стало возложение цветов к Мемориалу советских воинов в Шэньяне, в котором приняла участие генконсул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова. Мемориал возведен в память воинов Красной Армии, павших при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны – Дня Победы. А сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков. Поэтому сегодня мы почтили память советских воинов, посетив мемориал в Шэньяне и возложив цветы», – сказал Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, визит в кнр, китайские провинции, сотрудничество с китайскими компаниями


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Получите исполнение сборка дивана быстро и надежно от сервиса ремонта