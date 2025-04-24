В России не планируют запрещать мессенджеры, - Минцифры

Работу мессенджеров в России запрещать не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Таких планов нет у нас", - цитирует его ТАСС.

По его словам, задача ведомства в том, чтобы найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников.

В прошлом году сообщалось, что в России может быть введен запрет на голосовые звонки в популярных мессенджерах. Как заявлял первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, этот вопрос обсуждается в ведомствах. Это нужно для борьбы с дистанционным мошенничеством.