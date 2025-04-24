Кикшеринги оштрафовали 26 тысяч арендаторов самокатов с начала сезона

С начала сезона российские кикшеринговые компании МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go выписали более 26 тыс. штрафов и заблокировали 190 тыс. пользователей, передает РБК со ссылкой на данные компаний.

Операторы прокатных самокатов отмечают, что число штрафов выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это объясняется ростом спроса на прокатные электросамокаты, повышением точности технологий, позволяющих отслеживать нарушения, а также более тесным сотрудничеством с администрациями городов в части мониторинга поездок.

Сообщается, что порядка трети всех блокировок пришлось на аккаунты детей или пользователей, которые передали несовершеннолетним управление.

Вычислять поездки детей на самокатах помогают очевидцы, они скидывают в службу поддержки фото и видео доказательства. Также кикшеринговые сервисы используют собственные технические разработки, данные мобильных операторов, банков и интеграцию с Mos ID (в Москве)

Ранее стало известно, что сервис Яндекс Go оштрафовал на 100 тыс. руб. пользовательницу, которая ехала на самокате с маленьким ребенком. Кадры ее поездки направил в службу поддержки очевидец, вычислить ее удалось по номерам на самокате.