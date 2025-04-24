Сейсмолог: В Турции ожидается еще более разрушительное землетрясение

Землетрясение, произошедшее в Стамбуле, было предвестником более масштабного катаклизма, заявил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

"Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7—7,2 или своего рода тренировка перед ним", — сказал Эрджан РИА Новости.

Он добавил, что это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами.

Напомним, в Стамбуле 23 апреля произошло мощное землетрясение. Всего толчков было два, магнитуда самого сильного составила 6,2.второй оценивают в 3,9-4. Эпицентр находился на глубине около 7 км под побережьем Мраморного моря. Жертв нет, пострадали 236 человек. Объекты энергоснабжения, газоснабжения, инфраструктуры, водопровода и канализации не повреждены, разрушений нет.