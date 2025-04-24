Жители Екатеринбурга высказались за бесплатные парковки в Солнечном

В администрации Екатеринбурга подвели итоги опроса по организации парковочных зон в микрорайоне Солнечный. Большинство жителей хотят, чтобы парковки стали бесплатными.

Напомним, опрос проводился до 23 апреля на портале Госуслуг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, свое мнение по теме высказали более 4 тысяч человек. По результатам опроса 1 тысяча 595 из них (38,2%) считают, что существующую систему надо сохранить. В таком случае проезд должен регулироваться шлагбаумами.

В то же время, 2 тысячи 580 (61,8%) жителей заявили, что доступ к парковочным зонам должен быть свободным и бесплатным. Будет ли он после опроса именно таким, в мэрии не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Солнечном появилась компания, которая на улице Лучистая внезапно установила шлагбаум и ввела систему штрафов, перестав пускать автомобили местных жителей к их же домам. После этого дума Екатеринбурга решила создать рабочую группу, которая могла бы определить законность закрытых платных парковок в микрорайоне.