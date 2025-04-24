24 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Краснотурьинске рабочий провалился с чердака в квартиру из-за некачественного ремонта

В Краснотурьинске работник обслуживающей дом организации провалился через пол чердака и упал прямо в квартиру последнего этажа. Рабочий получил серьезные травмы, а виной тому перепланировка квартиры, которую владелец решил осуществить без разрешающих документов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 23 сентября 2024 года в доме по улице Микова. Сотрудник ООО "Ремонтно-эксплуатационное монтажное предприятие", работая по заявке жителей дома по ул. Микова, прошел на чердачное помещение. Наступив на пол, мужчина провалился в квартиру, упав в гостиной, в результате чего получил сочетанную механическую тупую травму головы, шеи и туловища, которая квалифицирована экспертами как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью.

При выяснении обстоятельств вскрылось, что владелец квартиры с августа по сентябрь того же года без согласования провел ремонт. В квартире, где проживал с семьей, он самовольно кувалдой, перфоратором и топором демонтировал несущую стену между гостиной и кухней. Мужчина убрал из стены шлакоблок и кирпич, а также самостоятельно в гостиной, смежной с кухней, демонтировал часть потолочного перекрытия в виде двух деревянных балок и щитов перекрытия.

Все это привело к изменению прочности потолочного перекрытия и, соответственно, пола чердачного помещения, расположенного над квартирой.

Жителя Краснотурьинска 1996 г.р. обвинили по ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Краснотурьинского судебного района для рассмотрения по существу.

Теги: Краснотурьинск, рабочий, квартира, ремонт, несущая стена, суд, травма


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