Ректоры сомневаются в среднем балле аттестата и предлагают учитывать индивидуальные достижения

Ректоры российских вузов считают нужным увеличить количество баллов, которые может получить абитуриент за индивидуальные достижения при поступлении в университет. По их мнению, сегодня результаты ЕГЭ дают недостаточную информацию об абитуриенте. Это заявил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин на заседании временной рабочей группы СПЧ.

Сейчас максимальный индивидуальный бал составляет 10, но ректоры считают, что можно увеличить его до 20. Эта идея может быть предпочтительнее введения интегральной оценки, сказал ректор Финансового университета при Правительстве Станислав Прокофьев. Потому что средняя оценка создаст неравенство между выпускниками сильных и слабых школ. С этим аргументом согласна замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

Введение интегральной оценки в школах приведет к увеличению давления на учителей со стороны учеников и родителей, которые будут стремиться повысить оценку за тот или иной предмет, опасается глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он просит главу СПЧ Валерия Фадеева провести еще одно заседание, к которому Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят свои предложения. Ранее именно Фадеев был инициатором учета среднего бала в аттестате при поступлении.

Глава СПЧ отмечает, что школьники учат только те предметы, по которым сдают ЕГЭ, а все остальные предметы остаются в стороне. В результате у выпускников школ огромные провалы в знаниях.