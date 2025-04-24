Мэр Среднеуральска "поймал" Артемия Лебедева: попросил объяснить оскорбление города

Артемий Лебедев объяснился за свои грубые слова в адрес Среднеуральска перед главой города Алексеем Стасенком, с которым тот встретился на форуме "Малая Родина – сила России". Об этом градоначальник рассказал в своих социальных сетях.

"Мы решили подойти, познакомится, и уточнить, за что город был удостоен словом на букву "Ж". Артемий пояснил, что не хотел обидеть жителей города, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов. В том числе тех, что входят в агломерации миллионников, как Среднеуральск в "большой" Екатеринбург. Впечатление дизайнер оставил приятное, кажется, что действительно не имел ввиду ничего плохого. Прощаем?" - написал мэр.

Напомним, на строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в 2024 году Лебедев нелестно отозвался о состоянии малых городов. Дизайнер назвал Среднеуральск "ж***й", которую можно превратить в Швейцарию.