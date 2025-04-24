Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности составляет почти 2 миллиона человек - Минпромторг

В российской обрабатывающей промышленности сложился гигантский дефицит кадров – не хватает около 1,9 млн человек, из них 500-530 тыс. должны быть с высшим образованием, рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в эфире канала "Россия 24".

Заместить этот дефицит с помощью роботов тоже пока не получится, хотя только в этом году на роботизацию предприятий выделено 7 млрд руб., а вообще планируется выделить 136 млрд руб. "Мы только-только разгоняемся, с абсолютно новыми инструментами", - сказал Алиханов.

Ранее стало известно, что самообеспеченность российских производств станками составляет всего 2%, а в таких отраслях как электроника производственные линии на 100% иностранные.