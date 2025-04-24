В Югре появился уполномоченный по правам коренных народов

Депутаты думы Югры утвердили появление в округе уполномоченного по правам коренных народов. Решение принято на сегодняшнем заседании парламента.

По словам директора департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Якова Самохвалова, должность вводится ради защиты прав коренных народов. Уполномоченного будет назначать дума округа. У него будет четыре советника.

Глава ассамблеи КМНС Еремей Айпин поддержал введение такого поста. Депутаты утвердили законопроект в первом (37 "за") и втором (окончательном, 35 "за") чтениях.