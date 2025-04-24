В Екатеринбурге сделали бесплатным проезд в общественном транспорте 9 мая

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга (кроме метро) в День Победы в 2025 году сделали бесплатным для всех. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом – трамваями, троллейбусами и автобусами – бесплатно в течение всего 9 мая", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Орлов добавил, что также принято решение с 1 по 11 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в мэрии заявили, что пассажиры общественного транспорта Екатеринбурга сэкономили десятки миллионов рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП).