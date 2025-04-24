Минтранс попросил авиакомпании усилить работу call-центров

Минтранс России рекомендовал авиакомпаниям в преддверии майских праздников усилить работу call-центров. Также в ведомстве попросили перевозчиков и аэропорты "корректно формировать резерв воздушных судов, проверять готовность запасных аэродромов и своевременно информировать пассажиров".

представителей аэропортов и авиакомпаний на корректное формирование резерва воздушных судов, готовность запасных аэродромов и своевременное информирование пассажиров.

"Основную нагрузку, в том числе по приему иностранных делегаций, примут столичные аэропорты. Важно обеспечить транспортную безопасность и не допустить сбоев в расписании", - заявили в Минтрансе.

Сообщается, что для организованных детских групп при передвижении в аэропортах "будет предусмотрен режим максимального благоприятствования". Что это будет означать на практике – в министерстве не пояснили. Зато сообщили, что "особое внимание будет уделено обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации".