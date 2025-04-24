На Урале будут судить мигранта, избивавшего своего несовершеннолетнего сына

Гражданин иностранного государства, проживающий в свердловском городе Михайловск, отправится на скамью подсудимых за избиение своего сына-подростка и нападение на полицейских. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного СКР.

По данным следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года мужчина систематически применял физическое и психическое насилие в отношении своего сына 2012 г.р. 1 февраля все дошло до вызова полиции. Супруга обвиняемого рассказала, что муж избивает ее и сына, а когда правоохранители стали выяснять обстоятельства случившегося, мигрант нецензурно выразился в их сторону. Затем он пригрозил полицейским и схватил топор.

Обвиняемого остановили. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего", ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Следователи уже установили все обстоятельства совершенных преступлений, собрали и закрепили доказательственную базу и отправили материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

"С момента совершения преступления, связанного с оскорблением и угрозой применения насилия, и до сегодняшнего дня подозреваемый гражданин, вероятно, возомнивший себя "крутым", содержится под стражей. Под арестом он продолжит находиться до финала судебного разбирательства. Свой противоправный поступок сыщикам он мотивировал чрезмерным употреблением алкоголя, из-за чего и стал набрасываться на супругу, сына и полицейских. Напомню, такая "храбрость" до добра не доводит и, как правило, доводит до реального лишения свободы", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также добавил, что только за первый квартал 2025 года следственными органами за аналогичные или схожие поступки было возбуждено и расследуется 63 уголовных дела. В частности, 18 дел по статье 319 УК РФ и еще 45 - по ст. 318 УК РФ.