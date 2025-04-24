Парламент Забайкалья узаконил новые ограничения по продаже алкоголя

Такое решение приняли депутаты 23 апреля на заседании Законодательного собрания Забайкальского края сразу в двух чтениях.

Ограничения времени продажи алкоголя были инициированы прокуратурой края и вступят в силу с 1 сентября 2025 года. До этой даты продавать алкоголь в Забайкалье можно с 10.00 до 23.00.

С 1 сентября время реализации спиртного сократится на три часа, продажа будет разрешена с 12.00 до 22.00.



За дополнительные ограничения времени продажи алкоголя проголосовали 35 депутатов, пятеро были против. Закон принят сразу в двух чтениях.

Спикер парламента Забайкалья Юрий Кон пояснил местным журналистам: «Мы фактически, извините за это выражение, объявили войну «наливайкам» в жилых домах. И в связи с этим, депутаты приняли решение. Теперь только торговые точки, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, с площадью более 300 квадратных метров имеют право осуществлять продажу алкоголя. При условии, что внутри магазина создадут отдельное помещение со входом, отдельной кассой и предупреждением о вреде спиртного, где и будут продавать алкоголь».





Такие ограничения, как отмечали депутаты, ставят задачей в том числе и визуально ограничить доступ к обозрению детьми и подростками алкогольного разнообразия в магазинах и других торговых точках.

Еще одно серьезное нововведение, которое приняли депутаты Забайкальского края, также касалось ограничения по реализации алкогольной продукции. Правда, уже той, которая относится к слабоалкогольной – речь о пиве и его производных.

Председатель Заксобрания Забайкалья Юрий Кон, комментируя итоги апрельской сессии парламента, подчеркнул: «Что касается пива и пивных производных, здесь решение было принято такое. Продавать пивные напитки в точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах, можно только при условии, если площадь торгового зала превышает 100 квадратных метров».

Инициативы по новым ограничениям продажи пива и его производных в многоквартирниках, депутаты сформировали, проведя масштабную работу с населением, родительской общественностью, культурными и образовательными учреждениями.





«Нововведения родились не просто так, мы провели большую работу с жителями и предпринимателями региона и нашли оптимальный вариант. Мы хотим, чтобы наши дети, забегая в магазин у дома за шоколадкой, не видели ни момент продажи алкоголя, ни ассортимент этой продукции», - прокомментировала депутат Юлия Жирякова.

Эти решения приняты депутатским корпусом единогласно сразу в двух чтениях. В силу документ также вступит с 1 сентября 2025 года.



Напомним, несколько ранее депутатский корпус Забайкалья вышел с инициативой в Госдуму о введении запрета на продажу спиртного в придорожных кафе.