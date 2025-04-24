24 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Жители Нижнего Тагила пожаловались на голую соседку, которая устраивает секс-шоу на камеры дома

Жители двухэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пожаловались на неадекватную соседку, разгуливающую по подъезду голой с секс-игрушками в руках. И, как свидетельствуют кадры с видео, снятого на камеру одной из квартир, не только в руках.

Секс-шоу устраивает жительница дома по улице Чернышевского. По словам соседей, у нее могут быть проблемы с психикой, так как такое поведение нельзя оправдать даже странными фетишами. Женщина, по словам жильцов, ходит голая по подъезду, матерится, угрожает соседям плеснуть кислотой в лицо, мочится под дверь, а потом прикрепляет к ней фаллоимитатор и совокупляется с ним. От таких действий в шоке как соседи, так и родственники женщины.

"Мы уже даже не знаем, к кому обратиться, где искать помощи. Ситуация давно вышла из-под контроля. Возможно, у нее есть проблемы с психикой, например, шизофрения. Страдают все вокруг из-за одного неадекватного "человека". Девушка активно снимает и распространяет в интернете фотографии и видео порнографического содержания со своим участием. Она испражняется (ходит по большому) прямо перед камерой, а затем размазывает свои фекалии по телу. Все эти и многие другие порноматериалы она зачем-то отправляет нам. Кроме того, она уже не первый раз создает страницы с нашими данными и фотографиями, пытаясь опорочить нас в глазах общественности", - передает слова соседей паблик "Инцидент Нижний Тагил".

У соседки, рассказывают местные жители, есть супруг и ребенок 7-8 лет, находящийся на домашнем обучении. Проживают они вместе, на улицу пара не ходит - вероятно, самозанятые. В полиции постоянно "разводят руками" и лишь сочувствуют, утверждая, что ничего не могут сделать. Органы опеки также несколько раз навещали семью и проверяли условия проживания ребенка, однако тоже не нашли нарушений. Мать и сестра женщины пытались повлиять на нее, но тоже безуспешно.

Соседи опасаются не только за себя, но и за психическое здоровье ребенка женщины, который не может не видеть, чем занимается его мать.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что гражданку уже привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака. Помимо этого, участковый провел с женщиной беседу, во время которой та пообещала больше не устраивать перформансы.

Теги: Нижний Тагил, Тагилстрой, соседка, секс


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