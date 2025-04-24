Правительство не в восторге от желания депутатов умерщвлять бездомных собак

Правительство России ответило на запросы ряда депутатов Госдумы, желающих более активно умерщвлять бездомных собак. Кабмин указывает на то, что Москва и так уже передала в регионы полномочия решать судьбу бездомных животных, и многие субъекты уже пользуются этими правами. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, подписавший ответ, не дает никаких обещаний в части ужесточения уже имеющихся законов, пишут "Ведомости".

Вероятно, правительству снова придется дать ответ, когда группа депутатов под предводительством главы комитета ГД по делам семьи и женщин Нины Останиной (КПРФ) внесет корректировки в свой законопроект (находится на этапе подготовки к первому чтению). Впрочем, придется еще договориться с Минюстом и администрацией президента, которые также остались прохладными к идеям Останиной.