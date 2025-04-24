В Екатеринбурге пьяная пара с ребенком едва не устроила массовую драку

В Екатеринбурге полиция остановила массовую драку в самом центре города. Конфликт спровоцировала пьяная пара с маленьким ребенком.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, сигнал об инциденте в районе Площади 1905 года поступил в отдел полиции №5 около полуночи 22 апреля. По словам очевидцев, потасовка началась с того, что в кафе пара употребляла крепкий алкоголь, при этом женщина была с маленьким ребенком, на которого почти не обращала внимания. Посетители сделали замечание родителям, но те отреагировали агрессивно: мужчина полез в драку и ударил одного из оппонентов бутылкой по голове. После этого охрана вывела нарушителей спокойствия на улицу.

Конфликт продолжился на площадке перед торговым центром. Наряд патрульно-постовой службы прибыл вовремя и успел остановить начинающуюся массовую драку. В итоге вся семья отправилась в отдел: мать с сожителем – в отсеке для задержанных, а ребенок – в салоне с полицейскими. Позже сотрудники ПДН отвезли его домой и передали бабушке.

На задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство, ночь им пришлось провести в полиции до вытрезвления. Кроме этого, мать ребенка привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы на женщину, у которой есть еще двое несовершеннолетних детей, будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.