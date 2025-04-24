24 Апреля 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Раненый в ЛНР корреспондент "Звезды" умер в больнице

Военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин, раненный 24 марта на территории ЛНР, умер в больнице. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

Гольдин скончался утром 22 апреля.

"От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Максимович Гольдин", - говорится в публикации.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Как сообщалось, украинские боевики нанесли прицельный удар двумя реактивными снарядами HIMARS по гражданской машине с журналистами.

В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов, он получил ранение. 26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам.

Теги: Никита Гольдин, корреспондент


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