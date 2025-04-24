Волонтеры Алексея Вихарева помогут екатеринбуржцам проголосовать за парк, заслуживающий благоустройства

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев поручил активистам своего Волонтерского центра помочь горожанам с голосованием в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Территория, набравшая большее количество голосов, имеет шанс получить финансирование на благоустройство в 2026 году.

"В прошлом году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ, до этого - парк "Уралмаш". Это значит, что все возможно! В этом году волонтеры моего центра вновь помогут другим паркам нашего города стать лучше. Будем стараться сделать так, чтобы каждый год в нашем городе благоустраивалось по парку!" - написал Вихарев в своих соцсетях.

Проголосовать можно и на сайте "Формирование комфортной городской среды" через Госуслуги. Тем же, кто не разбирается в технологиях, помогут волонтеры Алексея Вихарева.

Напомним, с 17 по 31 января проходил сбор предложений, какие территории Екатеринбурга наиболее достойны благоустройства в 2026 году. Каждый из районов предложил свои варианты. После этого были отобраны самые популярные, среди которых оказались:

Преображенский парк (2 очередь)

Основинский парк

Парк им. В.П. Чкалова по улице Патриса Лумумбы

Бульвар по улице Культуры

Набережная рек Исети и Ольховки от дома №11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, вблизи здания №73/Б по улице Крауля

Сквер по улице Амундсена, от улицы Волгоградской до улицы Академика Бардина

Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап)

Помимо этого, также стартовал набор и обучение добровольцев, желающих войти в состав волонтеров и помогать собирать голоса. Свою заявку можно оставить на платформе Добро.рф.

Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк, Летний парк "Уралмаш", а также парк 50-летия ВЛКСМ.

В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.