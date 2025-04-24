Красноярское заксобрание одобрило ликвидацию сельсоветов и горсоветов

Красноярское заксобрание одобрило радикальную реформу местного самоуправления, инициированную губернатором Михаилом Котюковым ("Единая Россия").

Глава региона предложил сократить число муниципальных образований в крае с 427 до 39. Под сокращение попадают сельсоветы и горсоветы, органы управления укрупняются. Котюков считает, что это поможет ускорить и упростить административную работу в муниципалитетах, его оппоненты полагают, что поселения и города полностью лишаются самостоятельности в одном из крупнейших регионов страны.

Известно, что во многих районах Красноярского края жители вместе с местными депутатами уже собирают подписи под петициями против реформы. Однако, вместо того, чтобы обсудить с общественностью законопроект, депутаты заксобрания уже сегодня его одобрили. Но не единогласно.

Законопроект поддержали 35 депутатов, семеро проголосовали против. Ранее представители "Единой России" высказывались за реформу, КПРФ и ЛДПР – против.