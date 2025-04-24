Трамп не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию

Лидер США Дональд Трамп сообщил журналистам, что вряд ли встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

По его словам, контакт может состояться после этой поездки. "Думаю, встреча пройдет после этой поездки", — заявил глава государства. Он также сообщил, что в ходе своего визита в Рим на похороны папы римского Франциска планирует много встреч. При этом он отметил, что не знает, поедет ли туда президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Известия".

Также Трамп рассказал, что Вашингтон испытывает больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией. По его словам, договоренности с Москвой практически достигнуты.