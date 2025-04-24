24 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Трамп: Договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией

Вашингтон испытывает больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией.

Как заявил журналистам президент США Дональд Трамп, договоренности с Москвой практически достигнуты. Глава государства указал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал. "Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально", — заявил Трамп.

На вопрос о возможности признания Крыма российским американский лидер ушел от ответа, сказав, что хочет добиться завершения конфликта. Он также выразил надежду, что у российской и украинской сторон получится договориться.

Ранее Трамп заявил, что отказ Зеленского признавать Крым частью российской территории очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку "Крым был потерян много лет назад под эгидой Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения".

Теги: Трамп, США, Россия, Украина, Зеленский


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Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2025 03:00 Мск Трамп не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию

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