Ермак: Украина обсудила с США прекращение огня

Делегация Украины на переговорах с США в Лондоне обсудила полное прекращения огня.

Как заявил в Telegram руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, это было условием для начала мирного процесса. Он также указал на неприемлемость уступок по вопросам суверенитета и территориальной целостности.

Ермак указал, что в любых обстоятельствах Киев будет защищать свои "принципиальные позиции" во время переговоров. Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям президента США Дональда Трампа и готова к диалогу о справедливом мире. По его словам, на переговорах стороны "конструктивно обсудили пути прекращения войны".

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского признавать Крым частью российской территории очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку "Крым был потерян много лет назад под эгидой Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения".