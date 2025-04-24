24 Апреля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: нейросеть

Проектный офис «Ростелекома» трансформировал цифровой ландшафт промышленности на Урале

Компания «Ростелеком» завершила создание и активно развивает специализированный Проектный офис на Урале, который уже успешно внедрил серию инновационных цифровых решений на промышленных предприятиях региона. Подразделение разработало и реализовало отраслевые продукты, направленные на повышение эффективности, безопасности и конкурентоспособности компаний различных сфер.

Ключевыми направлениями деятельности команды являются цифровизация производств, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), реализация интеллектуальных транспортных систем и интеграция комплексных продуктов для повышения энергоэффективности и обеспечения безопасности предприятий.

Значительные результаты достигнуты благодаря применению технологий видеоаналитики, искусственного интеллекта и машинного зрения, уже доказавших свою практическую ценность.

(2025)|Фото: нейросеть

Сегодня Проектный офис «Ростелекома» – это команда высококвалифицированных специалистов, имеющих значительный опыт работы в энергетике, металлургии, нефтехимии и горнодобывающей промышленности. По итогам 2024 года подразделение успешно завершило ряд крупных проектов, включая модернизацию систем водоснабжения на электростанциях, внедрение интеллектуального управления транспортом и обеспечение экологической безопасности на ключевых промышленных объектах.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«Многие компании региона уже ощутили, что их собственные разработки значительно уступают профессиональным решениям специализированных интеграторов. Современные реалии диктуют необходимость привлечения узконаправленных экспертов, способных гарантировать не только безопасность, но и финансово измеримую эффективность решений. Именно для удовлетворения этих потребностей наших заказчиков мы создали Проектный офис, объединив профессионалов с подтвержденной отраслевой экспертизой. Например, на электростанции крупной энергетической компании в Югре прошла модернизация системы управления хозяйственно-питьевым водоснабжением, что значительно усилило надежность и эффективность работы насосных станций. Для завода в Челябинской области внедрена умная система отслеживания движения транспорта, что повысило безопасность и эффективность процессов. Другому южноуральскому предприятию мы разработали систему контроля за выбросом вредных веществ, позволяющую оперативно реагировать на нештатные ситуации. Сегодня нами успешно реализованы ряд проектов с денежной отдачей эффективности и имеющих высокий уровень безопасности», – отметила Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Специалисты Проектного офиса продолжают активно внедрять инновационные решения, помогая предприятиям Урала достичь качественно нового уровня развития с помощью современных цифровых технологий.

Теги: ростелеком, цифровой ландшафт, проектный офис, интеграторы


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