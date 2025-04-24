24 Апреля 2025
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Фото: alltime.ru/ скрин

История часов Longines: наследие бренда, инновации и популярные коллекции

История часов Longines: от основания бренда в Сент-Имье и связей с авиацией до обзора популярных коллекций Master Collection, HydroConquest, Spirit, Heritage. Узнайте о наследии, инновациях и элегантности швейцарской марки.

В мире швейцарского часового искусства Longines занимает особое место — это марка с богатейшим прошлым, узнаваемым стилем и неизменной приверженностью элегантности и точности. История Longines — это не просто хроника событий одного из старейших часовых домов Швейцарии, зарегистрировавшего свою торговую марку и логотип с крылатыми песочными часами раньше многих других; это повествование о новаторстве, тесной связи со спортом и авиацией, а также о создании иконических моделей, которые остаются актуальными и по сей день. Основанная в Сент-Имье, компания с самого начала стремилась объединить передовые технологии и эстетическое совершенство.

(2025)|Фото: alltime.ru/ скрин

Зарождение легенды Longines

История бренда берёт своё начало в 1832 году, когда Огюст Агасси основал в швейцарском городке Сент-Имье торговый дом — так называемый «comptoir d’établissage». Эта система подразумевала, что часы собирались надомными мастерами, а Агасси и его партнёры занимались их продажей, в том числе на рынках Северной Америки. Однако истинный переворот в развитии компании произошёл с приходом племянника Агасси — Эрнеста Франсийона — в 1850-х годах. Франсийон обладал прогрессивным видением и понимал ограничения разрозненного надомного производства. Он мечтал объединить все этапы создания часов под одной крышей, используя механизированные процессы для повышения качества и эффективности.

В 1866 году Франсийон приобрёл два смежных участка земли на правом берегу реки Сюз в местечке под названием Les Longines, что в переводе означает «длинные луга». Именно здесь в 1867 году была построена фабрика, давшая имя будущему бренду. Это решение стало революционным для своего времени — оно позволило централизовать производство, внедрить стандартизацию деталей и использовать станки для более точной обработки. В том же 1867 году был создан и первый мануфактурный механизм Longines — калибр 20A, оснащённый анкерным спуском и заводным механизмом с помощью заводной головки, что было новаторством по сравнению с распространённым тогда заводом ключом. Этот механизм получил награду на Всемирной выставке в Париже в том же году.

Стремясь защитить свою продукцию от подделок, Эрнест Франсийон предпринял важный шаг: 1889 году он официально зарегистрировал торговую марку Longines, а в 1893 году — знаменитый логотип с крылатыми песочными часами. На сегодняшний день Longines является старейшей действующей торговой маркой, зарегистрированной во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) без изменений. Этот символ — песочные часы с крыльями — идеально отражает философию бренда: время (песочные часы) и стремление к новым высотам, полёт мысли и технического прогресса (крылья).

Новаторство и связь со спортом и авиацией

История часов Longines неразрывно связана с миром спорта и пионерскими достижениями в воздухоплавании и авиации. Компания очень рано начала специализироваться на производстве хронографов и высокоточных приборов для хронометража. Уже в 1878 году Longines выпустила свой первый хронограф — калибр 20H, простой механизм с одной кнопкой, который быстро завоевал популярность в мире конного спорта для замера времени скачек. С тех пор Longines стала официальным хронометристом множества престижных соревнований, особенно в конном спорте, гимнастике, горнолыжном спорте и стрельбе из лука — партнёрства, которые продолжаются и по сей день.

Особую главу в истории Longines занимает её вклад в развитие авиации. Компания разрабатывала навигационные приборы и часы для лётчиков, которые нуждались в исключительной точности и надёжности в экстремальных условиях. Самым знаменитым примером такого сотрудничества стали часы, разработанные совместно с Чарльзом Линдбергом после его исторического беспосадочного перелёта через Атлантику в 1927 году. Часы Longines Lindbergh Hour Angle Watch, выпущенные в 1931 году, позволяли пилотам быстро и точно определять географическую долготу во время полёта — это был настоящий прорыв в аэронавигации. Также стоит упомянуть часы Longines Weems Second-Setting Watch, созданные по спецификациям капитана Филипа ван Хорна Вимса, которые позволяли синхронизировать секундную стрелку с радиосигналом времени с высокой точностью.

На протяжении XX века Longines продолжала совершенствовать свои механизмы, получая многочисленные награды за точность от обсерваторий, особенно от Невшательской обсерватории. В 1954 году компания разработала первый кварцевый хронометр, установивший ряд рекордов точности. Позже, в 1969 году, Longines представила Ultra-Quartz — первые наручные кварцевые часы, запущенные в серийное производство. В 1984 году бренд вновь удивил мир, выпустив коллекцию Conquest V.H.P. (Very High Precision) с термокомпенсированным кварцевым механизмом, обеспечивающим погрешность хода всего в несколько секунд в год.

Популярные коллекции Longines

Современный каталог Longines предлагает впечатляющее разнообразие моделей, но некоторые коллекции пользуются особой любовью ценителей часового искусства во всём мире. Они наилучшим образом отражают ключевые ценности бренда — элегантность, традиции и производительность. Ниже представлены наиболее популярные и знаковые линии Longines.

Master Collection: пожалуй, самая известная и востребованная коллекция механических часов Longines, запущенная в 2005 году. Она является воплощением классического часового мастерства и элегантности, предлагая широкий спектр моделей — от лаконичных трёхстрелочников с датой до сложных хронографов, часов с индикацией фаз Луны, ретроградными указателями и полным календарём. Эти часы ценят за их вневременной дизайн, высокое качество исполнения и использование надёжных автоматических механизмов, часто видимых сквозь прозрачную заднюю крышку. Коллекция неизменно ассоциируется с традиционным швейцарским часовым искусством.

HydroConquest: безусловный бестселлер в сегменте спортивных часов Longines. Эта коллекция дайверских часов сочетает технические характеристики, необходимые для подводного плавания (водонепроницаемость до 300 метров, однонаправленный вращающийся безель, завинчивающаяся заводная головка, яркая люминесценция), с динамичным и современным дизайном, который уместен и в повседневной жизни. Доступные как с автоматическими, так и с кварцевыми механизмами, часы HydroConquest предлагают отличное соотношение цены и качества, что делает их чрезвычайно популярными среди любителей активного отдыха и спортивного стиля. Недавние обновления добавили керамические вставки на безель и усовершенствованные механизмы.

Spirit: относительно новая, но уже успевшая завоевать признание коллекция, отдающая дань уважения пионерскому духу знаменитых авиаторов и исследователей, которые доверяли свои жизни часам Longines. Модели Spirit мастерски сочетают исторические отсылки (крупная заводная головка, чёткие арабские цифры, характерные стрелки) с современными технологиями — многие часы оснащены сертифицированными COSC автоматическими механизмами с кремниевой спиралью баланса. Коллекция включает как трёхстрелочные модели, так и хронографы, предлагая высокое качество отделки и подчёркнутую надёжность.

Heritage: эта обширная коллекция является мостом между богатым прошлым Longines и настоящим. Она включает переиздания знаковых исторических моделей, которые бережно воспроизводят дизайн оригиналов, но созданы с использованием современных материалов и калибров.

Legend Diver — особой популярностью пользуется реинкарнация дайверских часов 1960-х годов с двумя заводными головками и внутренним вращающимся безелем, ставшая настоящей иконой винтажного стиля. Также в рамках Heritage выпускаются модели, вдохновлённые авиационными часами (как Avigation BigEye), классическими хронографами и элегантными часами середины XX века.

La Grande Classique de Longines: коллекция, ставшая синонимом утончённой элегантности и минимализма Longines. Её легко узнать по характерному ультратонкому корпусу и особому креплению ремешка или браслета непосредственно к задней крышке, что создаёт ощущение лёгкости и изящества на запястье. Предлагая широкий выбор размеров, материалов и вариантов оформления циферблата (часто с римскими цифрами или индексами), эти преимущественно кварцевые часы являются идеальным выбором для официальных мероприятий и для тех, кто ценит сдержанную, вневременную классику.

Conquest: линия, представляющая собой квинтэссенцию спортивной элегантности Longines. Часы Conquest более универсальны и менее утилитарны, чем HydroConquest, они сочетают прочность и надёжность (хорошая водонепроницаемость, защита заводной головки) с более сдержанным и классическим дизайном, подходящим для самых разных ситуаций. В рамках этой коллекции также выпускаются знаменитые модели Conquest V.H.P. (Very High Precision) — кварцевые часы с выдающейся точностью хода (погрешность всего ±5 секунд в год), вечным календарём и интеллектуальной системой коррекции положения стрелок после ударов или воздействия магнитных полей.

(2025)|Фото: alltime.ru/ скрин

Longines: элегантность как образ жизни

Войдя в состав Swatch Group в 1983 году, Longines смогла укрепить свои позиции на мировом рынке, сохранив при этом свою уникальную идентичность и наследие. Бренд продолжает базироваться в Сент-Имье, на том же месте, где Эрнест Франсийон построил свою фабрику. Сегодня Longines позиционируется как производитель часов в сегменте доступной роскоши, предлагая превосходное соотношение цены, качества, истории и престижа. Слоган "Elegance is an attitude" («Элегантность — это образ жизни») точно отражает философию марки: часы Longines — выражение стиля, утончённости и уважения к традициям.

История бренда — это впечатляющий путь от небольшой торговой конторы до всемирно признанного часового бренда с почти двухвековой историей. Верность традициям, постоянное стремление к инновациям, неразрывная связь с миром спорта и авиации, а также неизменная приверженность элегантности сделали Longines одним из столпов швейцарской часовой индустрии. Разнообразие коллекций позволяет каждому найти модель по душе — будь то переиздание исторического шедевра, надёжные спортивные часы или утончённая классика на каждый день. Логотип с крылатыми песочными часами продолжает символизировать гармоничное сочетание прошлого, настоящего и будущего в часах Longines.

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ИП Саванеев Вячеслав Владимирович,
ОГРНИП: 309501014900026

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Теги: часы Longines, история бренда, популярные коллекции, водонепроницаемость


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