Путин посмертно наградил фельдшера, убитого пациентом в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, убитого пациентом в ноябре 2024 года в Иркутской области.

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича (посмертно)", — говорится в указе.

Трагедия случилась в Казачинско-Ленском районе Иркутской области после полуночи. Бригада "скорой" выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. В дороге тот стал вести себя крайне агрессивно. Медик открыл дверь, чтобы успокоить пациента, и получил удар ножом в грудь. Фельдшер по дороге в больницу умер, а напавший на него пациент сбежал. Позже буйного вахтовика задержали.

Следственный комитет (СК) возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.